Затримано трьох грабіжників, які відібрали у киянина рюкзак із валютою на суму понад ₴840 тися

Зловмисники заздалегідь розподілили ролі та розробили план вчинення злочину.



28 січня 2018 року, згідно плану, злочинці приїхали до житлового будинку на вул. Коновальця, де і стали очікувати свою жертву. Як тільки чоловік вийшов із будівлі, один із зловмисників вдарив його в ногу, а інший вирвав з рук рюкзак з грошима у сумі 688 250 гривень, 3 410 доларів США, 1 420 євро та 80 фунтів стерлінгів.



Після чого зловмисники втекли до автомобіля, в якому на них чекав їх спільник, та зникли з місця вчинення злочину.



У ході досудового слідства було встановлено трьох осіб, причетних до вчинення цього злочину. Наразі їм повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 186 КК України та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.



Санкція статті передбачає покарання до 13 років позбавлення волі.



Прес-служба прокуратури міста Києва