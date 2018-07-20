На Миколаївщині СБУ викрила на хабарі радника голови райдержадміністрації

Співробітники Служби безпеки України спільно з військовою прокуратурою та слідчими Нацполіції викрили на хабарі радника голови Новоодеської райдержадміністрації із земельних питань.

Правоохоронці встановили, що посадовець вимагав від місцевого підприємця сто тридцять тисяч гривень за видачу дозволу на проведення земельних робіт та не перешкоджання його комерційній діяльності.

Для приховування протиправної діяльності чиновник запропонував перевести гроші на розрахунковий рахунок підконтрольній йому місцевій громадській організації.

Після переведення бізнесменом коштів на вказаний рахунок, посадовець передав йому дозвільні дркументи на проведення земельних робіт, після чого відразу був затриманий безпосередньо у будівлі райдержадміністрації.

У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України тривають першочергові слідчо-оперативні дії. На даний час встановлюється ймовірна причетність інших посадових осіб органів влади та місцевого самоврядування до вказаної протиправної діяльності.

Прес-центр СБ України