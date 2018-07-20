Рыбаки под Николаевом спасли таксиста, которого пытался убить пассажир

Мужчины ловили рыбу на берегу Южного Буга. Около часа ночи неподалеку остановилось такси, из которого доносились крики. Как оказалось, — там происходила драка между водителем и вооруженным ножом пассажиром. Рыбаки вмешались, вытащили пассажира с ножом из машины и удерживали до приезда полиции, которую сумел вызвать раненый в шею водитель.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, таксист рассказал, что вечером он получил заказ на перевозку пассажиров от бара на окраине города. В машину сели двое парней и сказали, что им нужно к автовокзалу. Приехав к месту назначения, один из парней вышел из автомобиля и ушел, а другой сообщил водителю, что у него нет денег и, чтобы расплатиться, нужно еще ехать к нему домой, где, мол, он и рассчитается.

Когда приехали «домой» пассажир ушел якобы за деньгами, но вернувшись, сказал, что нужно еще съездить к паромной переправе, где его ждет товарищ. Подъезжая к переправе, водитель в зеркало заметил, что парень достал из кармана что-то блестящее. Через мгновение пассажир приставил к шее таксиста нож и начал угрожать.

Водитель остановился и пытался выхватить нож из рук преступника. В ходе борьбы таксист был ранен. К счастью, к нему на помощь подоспели незнакомые рыбаки. Они и сдали разбойника полиции.

Ранение у таксиста оказалось неглубоким. Его жизни угрозы нет.

Полицейские установили личность нападавшего, им оказался 29-летний местный житель. Злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему объявлено о подозрении по статье «Ппокушение на умышленное убийство» (от 7 до 15 лет тюрьмы).