В Киеве у метро «Дружбы народов» шаурмист пырнул ножом парня

В пятницу, 20 июля, в Киеве ранили ножом молодого парня. Инцидент случился на рынке возле станции метро «Дружбы народов».

По словам очевидцев, конфликт случился между тремя парнями и продавцом шаурмы из ларька. Об этом Информатор сообщает с места происшествия.

Свидетели рассказывают, что парни и продавец что-то не поделили, ругались. Шаурмист вышел из МАФа и ударил одного из молодых людей ножом. Женщины уверяют, что нож был очень большой и напоминал мачете. Парень истекал кровью, удар пришелся в руку. Прохожие вызвали полицию и «скорую».

До приезда медиков пострадавшему оказали первую помощь правоохранители. Парня госпитализировали. Ларек с шаурмой сейчас закрыт. На месте работает патрульная полиция и следственно-оперативная группа.