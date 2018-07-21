На взятке в $2 тыс. задержан заместитель мэра Каменки-Днепровской

В Каменке-Днепровской (Запорожская обл.) на получении взятки в $2 тыс. задержан заместитель городского головы, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"На взятке в $2 тыс. задержан заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, коммунальной собственности, торгового обслуживания, строительства, транспорта и связи, градостроительства и архитектуры города Каменка-Днепровская", – написала она на своей странице в соцсети Facebook в пятницу вечером.

Л.Сарган уточнила, что деньги чиновник требовал за решение вопроса о предоставлении разрешения исполнительным комитетом горсовета на размещения временных сооружений для предпринимательской деятельности на территории города.

Также сообщается, что в ходе обыска были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме $2 тыс. и 58 тыс. грн.

"Чиновник задержан, сейчас идут неотложные следственные действия", – написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины. // Интерфакс-Украина