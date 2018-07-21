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Нападение с ножом в Германии: полиция не исключает террористический мотив

21.07.2018 07:59

На севере Германии 20 июля мужчина с ножом ранил, по меньшей мере, 14 человек во время нападения в автобусе, полиция его арестовала. Нападение произошло в городе Любек в районе Шлезвиг-Гольштейн.

Двое раненых находятся в тяжелом состоянии. Власти не исключают, что мотивом нападения может быть терроризм.

«Правонарушитель был задержан и находится под стражей», – заявила полиция в Twitter.

Местная газета Luebecker Nachrichten процитировала пресс-секретаря прокурора, заявившего, что «ничто не исключают, в том числе терроризм». По данным издания, 30-летний нападающий является иранцем, хотя эти данные пока не подтверждены.

В Министерстве иностранных дел Украины заявляют, что украинцев среди пострадавших в результате нападения на пассажиров автобуса в Германии, нет.

Город Любек расположен у побережья Балтики и северо-восточнее Гамбурга. // krymr.com

 

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