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Вероятные убийцы казахстанского фигуриста Тена арестованы на два месяца

21.07.2018 08:29

В Алма-Ате задержаны оба предполагаемых убийцы бронзового призера Олимпиады в Сочи Дениса Тена. Суд санкционировал их арест на два месяца.

Районный суд Алма-Аты арестовал на два месяца двух мужчин, подозреваемых в убийстве известного казахстанского фигуриста Дениса Тена. Об этом сообщил на брифинге в пятницу, 20 июля, начальник городского департамента внутренних дел Серик Кудебаев. По его словам, задержанные "не знали, на кого нападали". О личности жертвы они "узнали из соцсетей, когда уже были в бегах", отметил Кудебаев.

25-летний Денис Тен скончался накануне в больнице от ножевого ранения. Бронзовый призер зимней Олимпиады 2014 года в Сочи стал жертвой нападения автомобильных воров. Тен застиг двух неизвестных, которые пытались украсть зеркала с его машины. В результате завязавшейся драки он получил ножевое ранение бедра.

Фигурист поступил в центральную клиническую больницу Алма-Аты в крайне тяжелом состоянии. Хотя врачи начали экстренную операцию, фигурист скончался от сильной потери крови.

В 2013 году Денис Тен стал серебряным призером чемпионата мира по фигурному катанию, в 2015 году - бронзовым. С 10 лет он тренировался в России, его тренерами были Елена Буянова и Татьяна Тарасова. Тен - единственный спортсмен за всю историю Казахстана, ставший медалистом // Deutsche Welle

 

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