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В Киеве на Старообуховской трассе в ДТП погибли супруги и ребенок (фото, видео)

21.07.2018 09:43

Водитель одного из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другими машинами.

В Киеве на Старообуховской трассе в результате ДТП погибла семья из трех человек, в том числе несовершеннолетний ребенок, еще два других человека получили травмы.

ДТП

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

ДТП

"По предварительной информации, на проезжей части автодороги произошло столкновение и возгорание трех автомобилей. В результате аварии погибли три человека, еще двое - травмированы", - говорится в сообщении.

ДТП

В частности, получив сообщение об аварии, на указанное место в Голосеевском районе столицы выехали экипажи патрульных полицейских, следственно-оперативная группа территориального управления полиции, следователи столичного главка, спасатели и медики "скорой". 

"Установлено, что водитель одного из автомобилей выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с другими машинами. Известно также, что в салоне одной иномарки погибла семья: отец, мать и несовершеннолетний ребенок. Еще двое пострадавших в результате ДТП получили травмы средней степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь", - отмечается в сообщении.

Также сказано, что в настоящее время на месте смертельной аварии работают сотрудники полиции с целью установления обстоятельств и механизма ДТП.

Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Как сообщалось ранее, 20 июля в Украине в трех масштабных ДТП погибли 18 человек. // УНИАН

 

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