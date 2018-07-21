На взятке в $2 тысячи попался заместитель мэра Каменки-Днепровской в Запорожской области

В ходе обыска были обнаружены и изъяты 2 тыс. долларов и 58 тыс. гривен

В Запорожской области на получении взятки в 2 тысячи долларов задержан заместитель городского головы Каменки-Днепровской, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"На взятке в $2 тыс. задержан заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, коммунальной собственности, торгового обслуживания, строительства, транспорта и связи, градостроительства и архитектуры города Каменка-Днепровская", – написала она на своей странице в Facebook.

Сарган уточнила, что деньги чиновник требовал за решение вопроса о предоставлении разрешения исполнительным комитетом горсовета на размещение временных сооружений для предпринимательской деятельности на территории города.

Как отмечается, в ходе обыска были обнаружены и изъяты денежные средства в сумме 2 тысячи долларов и 58 тысяч гривен.

"Чиновник задержан, сейчас идут неотложные следственные действия", – написала пресс-секретарь генерального прокурора Украины. // НВ