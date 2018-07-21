Трагедия на озере в США: среди 17 погибших семья из девяти человек

В пятницу, 20 июля, на озере Тэйбл-Рок в штате Миссури была завершена поисково-спасательная операция. Как уже сообщалось, там 19 июля затонула амфибия с людьми. В экскурсии на плавающем автобусе принимали участие более 30 человек, включая детей.

Власти сообщили, что водолазы работали без перерыва почти сутки. 20 июля достали еще шесть тел. В общей сложности погибли 17 человек, в том числе девять членов одной семьи. Возраст погибших — от одного года до 70 лет.

Еще семь человек, включая троих детей, находятся в больнице. Состояние двоих из них оценивается как критическое.

Шериф округа Стоун Даг Рейдер подтвердил первоначальную версию — амфибия затонула из-за сильного ветра, скорость которого достигала почти 100 километров в час. 19 июля на озере была буря. Всех туристов несколько раз предупреждали об опасности. Однако фирма Ride the Ducks, которая занимается организацией экскурсий на амфибиях, две поездки все же не отменила. Сигнал о помощи поступил через 30 минут после начала шторма. Один из автобусов сумел прорваться сквозь волны и благополучно выехал на берег. Второй затонул.

Всего в этой роковой экскурсии принимали участие 29 туристов и два водителя. Пока опознана только одна жертва. Это водитель амфибии Роберт Уильямс. // «ФАКТЫ»