На Харківщині диверсант збирався підірвати потяг

На Харківщині співробітники підрозділу контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України викрили та затримали диверсанта терористичної організації "ДНР".

Оперативники спецслужби встановили, що мешканець тимчасово окупованого Донецька, який останнім часом мешкає на території Харківської області, був завербований представниками так званого "министерства государственной безопасности" ДНР для вчинення диверсійного акту на залізниці.

Співробітники спецслужби задокументували, що за завданням кураторів фейкового "міністерства" зловмисник за допомогою реактивного протитанкового гранатомета мав підірвати вантажний потяг, який перевозив паливно-мастильні матеріали та інші матеріальні цінності для потреб Збройних Сил України в зоні проведення ООС. Всі дії диверсанта куратори координували та затверджували через популярний мобільний месенджер.

Правоохоронці також встановили, що з 2002 року зловмисник відбував у виправній колонії чотирнадцятирічний термін позбавлення волі за скоєне ним за попередньою змовою групою осіб умисне вбивство людини. Співробітники СБ України із задіянням бійців спецпідрозділу "Альфа" затримали диверсанта біля залізничної станції "Основа" у Харкові під час спроби здійснити постріл з гранатомета у вантажний потяг. У зловмисника вилучено гранатомет РПГ-22 та чотири бойові гранати Ф-1 та РГД-5 із запалами.

Слідчими Служби безпеки України розпочато кримінальне провадження за ознаками ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія).

Вирішується питання щодо оголошення затриманому про підозру в скоєнні злочину та обрання стосовно нього судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії.

Операція із затримання диверсанта проводилась під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

Прес-центр СБ України