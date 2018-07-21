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Оформление разрешений на строительство стало полностью автоматическим

21.07.2018 14:58

Премьер-министр Владимир Гройсман раскрыл детали новой госуслуги в режиме онлайн

Разрешения на строительство усадебных домов и дач, гаражей и зданий хозяйственного назначения теперь автоматически оформляются в режиме онлайн и попадают в единую электронную базу. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

Оформление разрешений на строительство стало полностью автоматическим

"Мы запустили первую полностью автоматизированную электронную услугу – чиновник исключается вообще", – написал глава украинского правительства.

По его словам, государственные служащие не имеют отношения к регистрации и рассмотрению соответствующих заявок, которые можно подать на сайте kmu.gov.ua.

Кроме того, премьер-министр добавил, что сейчас украинцам уже доступны 14 электронных услуг в области строительства и недвижимости, хотя полностью автоматизирована пока только эта. Однако сейчас упрощена работа с реестром прав на недвижимое имущество: при заполнении формы на сайте достаточно ввести только кадастровый номер, все остальное система сделает сама.

Этой весной поступило известие о "строительной амнистии" – люди, построившие дома, дачи и гаражи без соответствующего разрешения, получили возможность их легализовать.

Несколькими годами ранее сообщалось о том, что подобные постройки можно узаконить задним числом, но это обойдется в солидную сумму. // Сегодня

 

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