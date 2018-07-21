Молдавский наемник, воевавший на стороне сепаратистов, умер от пневмонии на Донбассе

Молдаванин, воевавший в Донбассе на стороне сепаратистов в батальоне «Пятнашка», умер 17 июля после того, как пробыл в коме почти неделю.

Как пишет молдавское издание zdg.md, Олег Бециян родился в селе Дрепкауцы, Бричанского района, он был активистом Партии «Патриоты Молдовы» и активным участником протестов, организованных «Нашей партией». Бециян значился в избирательных списках Партии «Патриоты Молдовы» на парламентских выборах 2014 года. Согласно информации, опубликованной на странице молдаванина в Facebook, он умер от осложненной пневмонии.

Профиль Олега Бецияна также появился на украинском веб-сайте «Миротворец», который содержит информацию о тех, кто воюет на стороне террористических организаций Донецка и Луганска.

В апреле 2017 года Бециян был осужден в Российской Федерации за нарушение 90-дневного законного срока пребывания на российской территории. Молдаван признал свою вину в этом отношении, но сказал судьям, что он запросил временное убежище, в котором ему, однако, было отказано.

В марте 2018 года, «Crime Moldova» писала, что Бециян обвинялся в мошенничестве за обман кишиневца на 11500 евро, под предлогом, что продаст ему партию сигарет по очень выгодной цене. В феврале 2017 года он уехал в Российскую Федерацию, где был задержан по запросу властей из Кишинева. Впоследствии Бециян был освобожден до завершения процедуры экстрадиции, а затем бежал в Донбасс.

Согласно статье, опубликованной в апреле 2018 года на «Balkan Insight», по крайней мере, 62 молдаванина вовлечены в вооруженный конфликт на востоке Украины. Согласно информации, большинство молдавских наемников являются выходцами (родом) с левобережья Днестра и из Гагаузской автономии.