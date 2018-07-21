Ревнивого мужа, стрелявшего в гражданку Молдовы в Одессе, приговорили к 10 годам тюрьмы

Жительница Молдовы Виорика получила огнестрельное ранение в Одессе, Украина: в нее стрелял муж, известный местный юрист. Трагический инцидент произошел в августе 2015 года. Вчера, 19 июля, мужчину приговорили к 10 годам лишения свободы.

Супруги Виорика и Роберт Халиуллины поженились в 2008 году, несмотря на большую разницу в возрасте. По словам местных источников, в начале отношений в паре царило взаимопонимание. Когда Халиуллин перестал заниматься адвокатской деятельностью и вышел на пенсию, то стал чрезвычайно ревнивым, пишет crimemoldova.com.

Мужчина запретил жене работать и контролировал каждый ее шаг. Против воли мужа Виорика устроилась работать маникюршей. Когда отношения с мужем начали ухудшаться, она переехала в свою квартиру. Опасаясь мужа, женщина обратилась к охранной компании, которая следила за ее домом.

Не сумев смириться с решением своей 29-летней жены, 64-летний Роберт Халиуллин отправился к ней домой и совершил преступление. Все произошло утром 2 августа 2015 года. Мужчина вошел в дом и трижды выстрелил в Виорику из пневматического пистолета. Однако Роберт Халиуллин не смог закончить начатое, потому что вмешались полицейские.

Сайт Odessa.online отмечает, что Виорика получила тяжелое ранение в живот, перенесла многочисленные операции и более 3 лет была прикована к инвалидному креслу.

Даже на судебное заседание женщина явилась в сопровождении врачей. Тогда она сообщила, что Роберт Халиуллин разрушил ей жизнь, передает odessamedia.net.

Источник: odessamedia.net

Адвокат Халиуллина считает, что мужчина совершил преступление, находясь в сильном состоянии аффекта, когда отправился в квартиру к потерпевшей.

Однако суд Украины приговорил Халиуллина к 10 годам лишения свободы. Мужчину обязали отдать 500 000 гривен в счет лечения Виорики и около 3.7 млн гривен в качестве компенсации морального вреда (пострадавшая просила 10 млн).