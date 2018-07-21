Стало известно о связях задержанной в США российской шпионки с украинскими сепаратистами

Россиянка Мария Бутина, которая была задержана в Вашингтоне по подозрению в шпионаже в пользу РФ, принимала активное участие в установлении оккупационной власти в Крыму в 2014 году.

Об этом сообщает аналитик Вадим Лабас на Enigma.

В 2009-м Бутина посещала всероссийский фестиваль «Селигер», на котором готовили «сепаратистских лидеров» в Украине и где впервые появился флаг «ДНР».

«Уже через год Мария создает организацию „Общественная безопасность и порядок“ и активно участвует в оружейной жизни РФ. В 2011-м на базе своей общественной организации Мария создает движение „Право на оружие“, которое в скором времени становится флагманом борьбы за разрешительную систему на короткоствол. Через короткое время „Право на оружие“ становится политическим проектом», — рассказал Лабас.

После оккупации Крыма Бутина активно включилась в проект «Новороссия» — использовала свое влияние среди определенного слоя населения и призывала к поддержке террористов на востоке Украины.

«После окончательного разгрома проекта „Новороссии“ Бутина попадает под крыло заместителя председателя Центробанка Александра Торшина (находится под санкциями США), который в это время становится почетным членом организации „Право на оружие“. И уже в начале 2016 года ее посылают в США оказывать влияние на политические круги», — рассказал аналитик.

Также Бутина является почётным членом «Всеукраинской ассоциацией владельцев оружия» (УАВО).

Бутину обвиняют в сговоре с целью работы в качестве незарегистрированного агента российского правительства и подозревают в сборе разведывательной информации об американских официальных лицах и политических организациях, а также в попытках установить для Кремля негласные каналы связи с политическими силами в США.

Обвинение настаивает, что Бутина использовала свои усилия в поддержку права на владение оружием для установления контактов внутри Национальной стрелковой ассоциации и Республиканской партии, как во время президентской кампании 2016 года, так и после избрания Дональда Трампа президентом.

На данный момент Мария Бутина находится в следственном изоляторе в Вашингтоне. // «ФАКТОВ»