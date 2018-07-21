Экс-короля Испании подозревают в коррупции

"В качестве вещественных доказательств в этом деле присутствуют аудиозаписи предполагаемого разговора между Вильярехо (бывший офицер полиции Жозе Мануэл Вильярехо - ред.), еще одним мужчиной, а также женщиной, близко знакомой с экс-королем. На записях она обвиняет Хуана Карлоса I в коррупции и отмывании денег", - говорится в сообщении.

За свои услуги Хуан Карлос I незаконно получал вознаграждение в несколько десятков миллионов евро, утверждает женский голос. Участие подставного лица позволило монарху выполнять операции с деньгами и активами в тайне от налоговых органов. Женщина утверждает, что именно она была подставной персоной.

С 2008 года в Испании расследовали уголовное дело младшей дочери короля, инфанты Кристины, и ее супруга Иньяки Урдангарина. В феврале 2017 года суд города Пальма-де-Мальорка признал зятя бывшего короля виновным в налоговых махинациях и нецелевом использовании нескольких миллионов евро из общественных фондов. Урдангарина приговорили к 6 годам и 3 месяцам тюрьмы, а также к штрафу в размере 512 000 евро.

С дочери короля сняли обвинения в пособничестве коррупционной деятельности ее супруга. Однако суд обязал ее выплатить штраф в размере 265 тысяч евро за то, что она пользовалась деньгами, похищенными ее мужем.