Киевское «Динамо» в поединке с «Шахтером» выиграло Суперкубок Украины

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
21 июля в Одессе донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" открыли футбольный сезон в Украине. Команды встретились в поединке за Суперкубок Украины. Минимальную победу одержало "Динамо" – 1:0, а победный гол забил Виталий Буяльский.
Матч начали более активно "горняки". И уже к 15-й минуте могли дважды поразить ворота Бойко. Сначала Исмаили смачно приложился с пределов штрафной и мяч попал в перекладину. А затем Морозюк прерывая подачу попал в каркас собственных ворот.
И тут же забило "Динамо". На 18-й минуте после паса назад Пятов решил повозиться с мячом и потерял его. Динамовцы быстро перепасовались в штрафной, последовала передача на одинокого Буяльского, который поразил пустые ворота.
В дальнейшем "Шахтер" больше атаковал, но опасно пробивал лишь Мораес головой, Бойко вытащил мяч из угла. Киевляне же ответили быстрой атакой, зрячим навесом Вербича и мощным ударом в перекладину Цыганкова.
Гройсман сказал, что попросил Авакова не делать репрессий против евробляхеров. Репрессиями он назвал штрафы, которые должны выписываться по закону? И стоило агрессивной толпе...