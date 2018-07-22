Киевское «Динамо» в поединке с «Шахтером» выиграло Суперкубок Украины

Матч начали более активно "горняки". И уже к 15-й минуте могли дважды поразить ворота Бойко. Сначала Исмаили смачно приложился с пределов штрафной и мяч попал в перекладину. А затем Морозюк прерывая подачу попал в каркас собственных ворот.

И тут же забило "Динамо". На 18-й минуте после паса назад Пятов решил повозиться с мячом и потерял его. Динамовцы быстро перепасовались в штрафной, последовала передача на одинокого Буяльского, который поразил пустые ворота.

В дальнейшем "Шахтер" больше атаковал, но опасно пробивал лишь Мораес головой, Бойко вытащил мяч из угла. Киевляне же ответили быстрой атакой, зрячим навесом Вербича и мощным ударом в перекладину Цыганкова.

В компенсированное время команды немного потолкались и Бурда с Исмаили получили по красной карточке.

В итоге победа "Динамо" – седьмая в истории.

Все финалы Суперкубка Украины