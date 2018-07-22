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Киевское «Динамо» в поединке с «Шахтером» выиграло Суперкубок Украины

22.07.2018 00:05

21 июля в Одессе донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо" открыли футбольный сезон в Украине. Команды встретились в поединке за Суперкубок Украины. Минимальную победу одержало "Динамо" – 1:0, а победный гол забил Виталий Буяльский.

Матч начали более активно "горняки". И уже к 15-й минуте могли дважды поразить ворота Бойко. Сначала Исмаили смачно приложился с пределов штрафной и мяч попал в перекладину. А затем Морозюк прерывая подачу попал в каркас собственных ворот.

Киевское "Динамо" выиграло Суперкубок Украины

И тут же забило "Динамо". На 18-й минуте после паса назад Пятов решил повозиться с мячом и потерял его. Динамовцы быстро перепасовались в штрафной, последовала передача на одинокого Буяльского, который поразил пустые ворота.

В дальнейшем "Шахтер" больше атаковал, но опасно пробивал лишь Мораес головой, Бойко вытащил мяч из угла. Киевляне же ответили быстрой атакой, зрячим навесом Вербича и мощным ударом в перекладину Цыганкова.

В компенсированное время команды немного потолкались и Бурда с Исмаили получили по красной карточке.
 
В итоге победа "Динамо" – седьмая в истории.
 
Все финалы Суперкубка Украины
  • 2017. "Шахтер" – "Динамо" - 2:0
  • 2016. "Динамо" – "Шахтер" - 0:0 (4:3)
  • 2015. "Шахтер" – "Динамо" - 2:0
  • 2014. "Шахтер" – "Динамо" - 2:0
  • 2013. "Шахтер" – "Черноморец" - 3:1
  • 2012. "Шахтер" – "Металлург" Д - 2:0
  • 2011. "Динамо" – "Шахтер" - 3:1
  • 2010. "Шахтер" – "Таврия" - 7:1
  • 2009. "Динамо" – "Ворскла" - 0:0 (4:2)
  • 2008. "Шахтер" – "Динамо" - 1:1 (5:3)
  • 2007. "Динамо" – "Шахтер" - 2:2 (4:2)
  • 2006. "Динамо" – "Шахтер" - 2:0
  • 2005. "Шахтер" – "Динамо" - 1:1 (4:3)
  • 2004. "Динамо" – "Шахтер" - 1:1 (6:5)

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