Александр Усик в Москве победил россиянина Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе

В Москве украинский боксер Александр Усик и россиянин Мурат Гассиев сошлись в финале Всемирной боксерской Суперсерии, чтобы между собой определить абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.

Бой с самого начала пошел под диктовку Усика. Александр с самого первого раунда начал активно работать ногами, постоянно двигаясь вокруг соперника. Украинский боксер в течении первых двух раундов практически не использовал левую руку, постоянно пробивая джебами в голову россиянина.

Подобная тактика украинца работала и Гассиев никак не мог выйти на удобную себе позицию. У него иногда проходили редкие удары по корпусу. Ближе к середине боя россиянин приспособился к движениям Усика и его удары стали чаще попадать в цель.

На это украинский чемпион ответил еще большей скоростью на ринге. И более смелыми действиями в атаке. И Гассиев начал пропускать серьезные удары. Украинцу удавалось несколько раз выдавать серии, буквально избивая соперника.

Гассиев попытался взять соперника мощью, вкладываясь в свои удары. Некоторые из них попадали в руки и корпус украинца, но вернувшись на расстояние вытянутой правой руки сбавил напряженность от ударов россиянина.

Десятый раунд начался словами Анатолия Ломаченко, который вывел Усика на этот бой в качестве тренера, "Куражим, Саша". Усик посыл тренера услышал и из последних сил пошел в атаку. Гассиев, у которого осталось слишком мало энергии, чтобы защищаться. И пытаться еще бить свои силовые удары. Но танцы на ринге, которыми Усик завершил свой бой, стали символичным завершением поединка, в котором украинец показал просто топовый уровень.

Добавим, что Александр Усик стал обладателем всех четырех чемпионских поясов тяжелого веса - WBC, WBO, WBA и IBF. А также украинец забирает символический кубок Мохаммеда Али, как победитель Суперсерии. // 112.ua