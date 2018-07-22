Россиянин застрелил дочь, бывшую жену и ее сожителя, а затем покончил с собой

Житель Адыгеи в селе Красногвардейском застрелил троих человек, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Убийство произошло вечером в пятницу. По предварительным данным, мужчина застрелил бывшую жену, ее сожителя и свою дочь", - уточнил источник. Подозреваемый был объявлен в розыск, однако позже выяснилось, что он покончил жизнь самоубийством.

По данным источников Life, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, а перед совершением преступлений поссорился с дочерью из-за того, что она связалась с плохой компанией. Однако был избит другом дочери, который встал на защиту девушки. Тогда отец поехал домой и, взяв два ружья, вернулся на место, где дочь гуляла с приятелем.

Выстрелив в обоих, родитель поехал к бывшей жене, которую счел виновной в том, что она плохо воспитала ребенка. Несколькими выстрелами мужчина убил женщину и ее сожителя. После совершенных преступлений убийца выехал в поле и покончил с собой.

Дочь мужчины скончалась в операционной, за жизнь заступившегося за нее молодого человека борются врачи.

Следственные органы управления СКР по Адыгее возбудили уголовное дело после тройного убийства и ранения еще одного человека в селе Красногвардейское, сообщает в субботу пресс-служба ведомства.

"Уголовное дело возбуждено по п."а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух или более лиц). Установлено, что вечером в пятницу 55-летний местный житель в своей квартире из охотничьего ружья застрелил 50-летнюю женщину и 49-летнего мужчину. Затем преступник, находясь на карьерах на южной окраине села застрелил 23-летнюю местную жительницу, а также ранил 28-летнего мужчину", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе поисков тело подозреваемого обнаружили в лесополосе в окрестностях восточной части села Красногвардейское. // NEWSru.com