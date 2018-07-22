В Винницкой области легковушка сбила двоих детей: 9-летний мальчик погиб

Девятилетний мальчик и одиннадцатилетняя девочка на велосипедах внезапно выехали на проезжую часть

В селе Иванов в Винницкой области двое детей попали под колеса легкового автомобиля. А результате аварии мальчик скончался, а девочка попала в реанимацию. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"20 июля в с. Иванов Калиновского района водитель "ВАЗа" допустил наезд на двух малолетних детей, которые на велосипедах внезапно выехали на проезжую часть дороги. Во время оказания медицинской помощи один ребенок умер", – говорится в сообщении.

Как рассказали в полиции, по предварительным данным, девятилетний мальчик и одиннадцатилетняя девочка на велосипеде внезапно выехали на проезжую часть и попали под колеса автомобиля "ВАЗ 2110".

В результате аварии мальчик скончался из-за полученных травм. Девочку с открытой черепно-мозговой травмой госпитализировали в реанимацию.

Сейчас на месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции, которая выясняет все причины и обстоятельства аварии.

"Следственным управлением полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено до 8 лет лишения свободы", – отметили в полиции. // Сегодня