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За місяць до весілля молода пара на Прикарпатті покінчила з життям

22.07.2018 09:45

Після сварки з хлопцем дівчина покінчила життя самогубством. Наречений, що знайшов тіло, – застрелився.

Трагедія сталася 20 липня у селі Річка Косівського району.

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Напередодні наречені відпочивали у компанії друзів. Між молодою парою сталася сварка, після якої 23-річна дівчина вирішила покінчити з життям самогубством. Близько 4 ночі вона померла від отруєння невідомою речовиною.

Зранку тіло дівчини знайшов її 26-річний хлопець. Через втрату нареченої він теж вирішив покінчити з життям. Хлопець взяв мисливський карабін та вистрелив собі у груди. Від отриманої травми помер на місці.

У вересні пара планувала відгуляти весілля. // Курс

 

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