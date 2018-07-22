За місяць до весілля молода пара на Прикарпатті покінчила з життям

Після сварки з хлопцем дівчина покінчила життя самогубством. Наречений, що знайшов тіло, – застрелився.

Трагедія сталася 20 липня у селі Річка Косівського району.

Напередодні наречені відпочивали у компанії друзів. Між молодою парою сталася сварка, після якої 23-річна дівчина вирішила покінчити з життям самогубством. Близько 4 ночі вона померла від отруєння невідомою речовиною.

Зранку тіло дівчини знайшов її 26-річний хлопець. Через втрату нареченої він теж вирішив покінчити з життям. Хлопець взяв мисливський карабін та вистрелив собі у груди. Від отриманої травми помер на місці.

У вересні пара планувала відгуляти весілля. // Курс