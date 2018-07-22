Под Бахмутом нашли схрон с оружием и боеприпасами

Оперативники изъяли гранату Ф-1 и запал к ней, три автомата Калашникова, РПГ-22 и 420 патронов калибром 5,45 мм

В городе Часов Яр (Бахмутский район Донецкая область) полиция обнаружила арсенал оружия в гараже местного жителя, которого подозревают в сотрудничестве с боевиками ОРДЛО. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП Донецкой области.

"Правоохранители Бахмута установили, что 23-летний житель Часов Яра, вступив в ряды незаконных вооруженных формирований на территории Бахмутского района в 2014 году совершал преступления против украинского народа. Во время освобождения оккупированного Часов Яра боевик, убегая от украинских военных, закопал в гараже своего 33-летнего родственника целый арсенал оружия. Об этом он сообщил владельцу гаража, который на то время находился в местах лишения свободы", - говорится в сообщении.

Оперативники изъяли гранату Ф-1 и запал к ней, три автомата Калашникова, РПГ-22 и 420 патронов калибром 5,45 мм. Как пишет пресс-служба полиции, сейчас решается вопрос относительно открытия уголовных производств. // 112.ua