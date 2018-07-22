Инфляция замедлилась, в июне украинцы стали больше класть денег в банки на депозиты

В конце первого полугодия 2018 года потребительская инфляция в Украине в годовом выражении сократила свой рост до 9.9%, что в свою очередь оказалась даже лучшим показателем, чем прогнозировали в Нацбанке, в своем отчете за апрель месяц 2018 года.

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Такое приятное для государства снижение инфляции, произошло в частности, благодаря довольно активному падению роста цен на товары такой категории, как продукты питания.

Временные факторы которые служили причиной высоких показатели инфляции осенью 2017 года и начале 2018 года, также постепенно исчерпали свое влияние. А то, что это происходило на фоне увеличения как импортной составляющей, а в большей степени внутренней пропозиции такой категории как продукты питания, лишь ускорило процесс. Стабильная и прогнозируемая ситуация на валютном рынке, также внесла свой немалый вклад.

Поскольку страны, с которыми ведет торговые отношения Украина, показывали рост активности в экономике, не маленькие цены на экспортируемые Украиной товары их не пугали, что приносило неплохую валютную выручку. А трудовые мигранты, которые с введением безвиза, поехали на зароботки в ЕС, увеличили количество денежных переводов в валюте в Украину, что в совокупности с довольно жесткой монетарной политикой регулятора, дали возможность укрепиться гривне как к американскому долллару, так и к других валютам. Это не преминуло сказаться на ценах импортных товаров, и на стоимости тех товаров и услуг, в себестоимости которых была значительная доля импортной составляющей.

Базовый индекс потребительских цен, также замедлил свой рост, но все еще находится под инфляционным давлением. Этому способствует стабильное увеличения потребительского спроса украинцев, поддерживаемое довольно быстрыми темпами повышения доходов, превышающих темпы роста экономики. В НБУ, приводят данные, что в мае средняя номинальная зарплата в Украине была почти на треть выше, чем в прошлом году.

Основной инфляционный тренд

Эксперты, объясняют такие высокие темпы роста зарплат, большим спросом на рабочую силу, а также большим количеством трудовых мигрантов, что привело, как указывалось выше, к стремительному росту переводов валютных средств: в первом полугодии они на треть превысили показатели прошлого года, и достигли четырех с половиной миллиардов долларов США. Этому способствовало и улучшение экономического состояния тех стран, куда в основном и едут на заработки украинцы.

Все это благоприятно сказывается и на развитие банковского бизнеса. Кроме того, Верховная Рада приняла законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно возобновления кредитования», что создало для банковских учреждения хорошие предпосылки для дальнейшего увеличения кредитования, - отмечает Юрий Гелей, директор юрдепартамента Идея Банка, - значительно снизятся при этом и кредитные риски банков.

Еще одним драйвером повышения доходов граждан стали также довольно быстрые темпы роста различных социальных пособий, в частности пенсий.

В начале второго квартала Нацбанк решительно продолжает жесткую монетарную политику. Поэтому, прогноз инфляции от НБУ остается прежним: 5.8% на конец 2019 года, а в 2020 г. замедление до 5%