На Львівщині затримали підприємця, який намагався дати прокурору хабара у розмірі 1,5 тис. доларів

20 липня 2018 року за процесуального керівництва прокуратури області, спільно з працівниками Генеральної інспекції, слідчими Нацполіції та оперативниками Управління захисту економіки, задокументовано факт пропозиції і надання керівником підприємства неправомірної вигоди прокурору Радехівської місцевої прокуратури.

За 1,5 тис доларів США бізнесмен з Жовківщини хотів вирішити питання щодо зміни кваліфікації його дій як підозрюваного у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), за фактом привласнення 270 тис грн бюджетних коштів.

Від неправомірної вигоди прокурор відмовився, вказану посадову особу затримано в порядку ст.208 КПК України і на даний час тривають першочергові слідчі і процесуальні дії.

Прес-служба прокуратури Львівської області