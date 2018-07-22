Драки футбольных фанатов в Одессе: двоих ждут уголовные дела, пострадали полицейские

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В результате драк полиция задержала 14 человек
Состояние одного из пострадавших в результате драки в Одессе полицейских средней тяжести. Об этом в комментарии "112 Украина" сообщил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк.
"Двое полицейских получили телесные повреждения. У одного из них легкие (повреждения), второй правоохранитель находится в лечебном учреждении и состояние его здоровья квалифицируется как средней тяжести", – отметил Форостяк.
Напомним, в субботу в Одессе состоялся матч за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером", в котором победу праздновал столичный клуб.
Перед матчем полиция Одессы сообщила, что возле дельфинария "Немо" на пляже "Ланжерон" произошел конфликт между футбольными болельщиками.
Позже полиция сообщила о еще одной драке между двумя группами футбольных болельщиков - на этот раз на улице Маразлиевской. Во время этой драки пострадали двое полицейских.
Сообщалось, что в течение дня в отделения полиции были доставлены 14 болельщиков, которые были участниками конфликтов и драк. После проверки в отношении семи из них составлены административные протоколы за мелкое хулиганство, еще двое будут привлечены к уголовной ответственности по ст. 296 УК.
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