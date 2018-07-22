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В легковушке, влетевшей в фуру, погибли женщина и ребенок (фото)

22.07.2018 14:33

На трассе Киев-Харьков произошло ДТП, в результате которого погибла женщина и ребенок 12 лет. 

Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

dtp.kiev.ua

"Погибли два человека - женщина и ребенок 12 лет. Водитель травмирован. Сейчас на месте должен работать следственно-оперативная группа", - сообщили в полиции.

dtp.kiev.ua

Фото: dtp.kiev.ua

Отметим, в соцсетях очевидцы сообщали, что легковушка, в которой находилась семья, на высокой скорости влетела в припаркованную на обочине фуру.

 

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