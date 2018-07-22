11 таксистов были расстреляны во время возвращения с похорон коллеги

Неизвестные нападавшие в воскресенье в Южной Африке расстреляли из засады 11 водителей такси, когда те возвращались в Йоханесбург с похорон своего коллеги в Ква-Зулу Наталь.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя местной полиции Джея Найкера.

«Нападение произошло около 8 часов вечера. Устроили засаду на микроавтобус, в котором ехали таксисты. Погибли 11 человек, еще 4 серьезно ранены и доставлены в госпиталь», - заявил представитель правоохранительных органов.

Как известно, водители были членами ассоциации таксистов Гаутенга. Представитель полиции добавил, что в данном районе было много насилия из-за такси-бизнеса. Ведь микроавтобусы-такси – самый популярный в ЮАР вид транспорта, и различные конкурирующие группы постоянно конкурируют за доминирование в сфере перевозок. // Укрнет