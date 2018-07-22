У столиці поліцейські затримали чоловіка за викрадення іномарки

До чергової частини Святошинського управління поліції надійшло повідомлення про незаконне заволодіння «Пежо» на вулиці Миру. На місце події прибула слідчо-оперативна група районного управління поліції та екіпажі патрульних.

У ході оперативних заходів правоохоронці встановили, що до викрадення транспортного засобу причетний 46-річний місцевий житель. Зловмисника розшукали та доставили до територіального управління для встановлення обставин злочину.

Викрадений автомобіль співробітники поліції теж знайшли та повернули законному власнику.

Поліцейські встановили, що правопорушник помітив, як власник іномарки залишив ключі у салоні. Скориставшись необачністю водія, зловмисник викрав автівку, однак не впорався із керуванням та в’їхав у дерево. Машину він залишив неподалік від місця автопригоди та втік.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Відділ комунікації поліції Києва Наталія Коломійчук