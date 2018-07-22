У Мар’їнці в результаті вибуху невідомого предмету травмовано два цивільних чоловіка

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Встановлено, що 45 та 43- річні чоловіки приїхали до будинку, в якому тимчасово не проживають, а коли перевіряли подвір’я почули хлопок і далі вибух. Постраждалі знаходиться у лікарні м. Курахове. Наразі їх життю нічого не загрожує.
О 11.15 до Мар’їнського відділення поліції надійшло повідомлення від лікарів про те, що до них доставлено два чоловіка із осколковими пораненням тіла. Встановлено, що один з потерпілих наступив на власному подвір’ї на вибуховий предмет, в результаті чого стався вибух. Господарь помешкання разом із товаришем приїхали до будинку щоб перевірити чи все на місці, адже через обстріли чоловік та його родина тимчасово мешкає у родичів.
Наразі їх транспортовано до медзакладу сусіднього Курахове. Стан потерпілих не тяжкий.
За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.
Волноваський відділ поліції
Донецької області
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