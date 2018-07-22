У Миколаївській області в алкогольному угарі 42-річний дурбецало зарізав свою «кохану»

Сьогодні близько 5 ранку до Інгульського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про те, що приїхавши на виклик в будинок, розташований по пр. Миру, в підїзді ними виявлено жінку, яка не подавала ознак життя. Лікарі лише констатували смерть потерпілої.

На місці події поліцейські з’ясували, що вночі 39-річна потерпіла разом зі своїм співмешканцем повернулися додому. Будучи на підпитку, вони влаштували сварку, в ході якої чоловік схопив ножа та наніс декілька ударів жінці. Після того, як вона перестала подавати ознаки життя, зловмисник, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності, витяг тіло в під’їзд будинку та викликав швидку, мовляв, такою знайшов свою «кохану».

42-річного чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчим відділенням Інгульського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Триває слідство.

Відділ комунікації поліції Миколаївської області