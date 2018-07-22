У Миколаївській області в алкогольному угарі 42-річний дурбецало зарізав свою «кохану»

влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
влажность:
давление:
ветер:
Поліцейські в Інгульському районі затримали чоловіка, який убив свою співмешканку
Сьогодні близько 5 ранку до Інгульського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області надійшло повідомлення від лікарів швидкої медичної допомоги про те, що приїхавши на виклик в будинок, розташований по пр. Миру, в підїзді ними виявлено жінку, яка не подавала ознак життя. Лікарі лише констатували смерть потерпілої.
На місці події поліцейські з’ясували, що вночі 39-річна потерпіла разом зі своїм співмешканцем повернулися додому. Будучи на підпитку, вони влаштували сварку, в ході якої чоловік схопив ножа та наніс декілька ударів жінці. Після того, як вона перестала подавати ознаки життя, зловмисник, намагаючись уникнути кримінальної відповідальності, витяг тіло в під’їзд будинку та викликав швидку, мовляв, такою знайшов свою «кохану».
42-річного чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України.
Слідчим відділенням Інгульського відділу поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 1 ст. 115 КК України «Умисне вбивство», санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.
Вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру та обрання міри запобіжного заходу. Триває слідство.
Відділ комунікації поліції Миколаївської області
Гройсман сказал, что попросил Авакова не делать репрессий против евробляхеров. Репрессиями он назвал штрафы, которые должны выписываться по закону? И стоило агрессивной толпе...