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Задержанную в США российскую шпионку финансировал миллиардер из РФ

23.07.2018 01:29

 Задержанная в США Мария Бутина, которая подозревается в шпионаже, рассказала, что получала финансовую помощь от российского миллиардера Константина Николаева.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Washington Post.

Задержанная в США российская шпионка рассказала об источниках своего финансирования - СМИ

По информации издания Николаев подтвердил, свое знакомство и встречи с женщиной, но по словам его секретаря он никогда не встречался с президентом США Дональдом Трампом, а финансировал созданую женщиной организацию "Право на оружие".

Однако сын Николаева Андрей, который учится в США, принял участие в кампании 2016 года в поддержку кандидатуры Трампа на пост президента США, по мнению человека, который знаком с его деятельностью.

По словам очевидцев, Николаев также был замечен в гостинице "Трамп Интернешнл" в Вашингтоне во время инаугурации Трампа в январе 2017 года.

Напомним, в США задержали россиянку Бутину. Россиянка обвиняется в целом по двум пунктам - участие в заговоре с целью незарегистрированной деятельности в пользу иностранного государства на территории США, а также в самой этой деятельности.

Суд в Вашингтоне отказался освободить Бутину под залог.

 

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