Волынянин избил жену и закрыл в чулане умирать

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Мужчина более семи лет проведет за решеткой
На днях в Волынской области судили 34-летнего жителя села Крымное Старовиживского района, который причастен к нанесению тяжких телесных повреждений своей 31-летней жене, что повлекло смерть потерпевшей.
"Ночью 24 апреля 2018 мужчина во время ссоры с женой он жестоко избил ее, а затем силой запер в кладовке, где она умерла", – сообщают в прокуратуре.
Ратновский районный суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде семи лет и двух месяцев лишения свободы. // Сегодня
Гройсман сказал, что попросил Авакова не делать репрессий против евробляхеров. Репрессиями он назвал штрафы, которые должны выписываться по закону? И стоило агрессивной толпе...