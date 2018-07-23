Волынянин избил жену и закрыл в чулане умирать

Мужчина более семи лет проведет за решеткой

На днях в Волынской области судили 34-летнего жителя села Крымное Старовиживского района, который причастен к нанесению тяжких телесных повреждений своей 31-летней жене, что повлекло смерть потерпевшей.

"Ночью 24 апреля 2018 мужчина во время ссоры с женой он жестоко избил ее, а затем силой запер в кладовке, где она умерла", – сообщают в прокуратуре.

Ратновский районный суд признал злоумышленника виновным и назначил ему наказание в виде семи лет и двух месяцев лишения свободы. // Сегодня