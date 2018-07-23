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У центрі Львова невідомий покидьок стріляв у 20-річну дівчину, яка грала на скрипці

23.07.2018 07:58

У неділю, 22 липня, на пл. Катедральній в центрі Львова невідомий поранив дівчині ногу металевою кулею.

Як повідомили ZAXID.NET у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області, близько 15:00 до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до травмпункту доставлена дівчина з травмою ноги.

Слідчі прихали до травмпункту. Постраждала 20-річна мешканка Мирогорода написала заяву про те, що вона грала на скрипці на пл. Катедральній біля Латинського катедрального собору і несподівано відчула гострий біль в нозі та побачила рану.

У травмпункті медики виявили в нозі постраждалої металеву кульку.

За інформацією Гарячої лінії міста, постріл був з небойової зброї. Водночас у поліції ще встановлюють походження кулі, яка поранила ногу дівчини, а також з якого виду зброї вона була випущена. Також з’ясовують особу зловмисника, оскільки через велике скупчення людей постраждала не помітила, хто та звідки здійснив постріл.

 

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