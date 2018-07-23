У центрі Львова невідомий покидьок стріляв у 20-річну дівчину, яка грала на скрипці

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У неділю, 22 липня, на пл. Катедральній в центрі Львова невідомий поранив дівчині ногу металевою кулею.
Як повідомили ZAXID.NET у відділі комунікації ГУ Нацполіції у Львівській області, близько 15:00 до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що до травмпункту доставлена дівчина з травмою ноги.
Слідчі прихали до травмпункту. Постраждала 20-річна мешканка Мирогорода написала заяву про те, що вона грала на скрипці на пл. Катедральній біля Латинського катедрального собору і несподівано відчула гострий біль в нозі та побачила рану.
У травмпункті медики виявили в нозі постраждалої металеву кульку.
За інформацією Гарячої лінії міста, постріл був з небойової зброї. Водночас у поліції ще встановлюють походження кулі, яка поранила ногу дівчини, а також з якого виду зброї вона була випущена. Також з’ясовують особу зловмисника, оскільки через велике скупчення людей постраждала не помітила, хто та звідки здійснив постріл.
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