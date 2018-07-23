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Расстрел в Торонто: стрелок и одна женщина погибли, еще 14 человек ранены

23.07.2018 08:23

Молодая девушка — в критическом состоянии

В результате стрельбы в одном из жилых районов Торонто в Канаде 9 человек получили ранение. Об этом сообщил в воскресенье телеканал CTV. По предварительным данным, стрелок мертв.

CTV

Полиция обновила информацию о пострадавших в результате стрельбы. Согласно данным, 14 человек пострадало, одна женщина погибла и еще одна молодая девушка в тяжелом состоянии.

Инцидент произошел в восточной части города, где расположено множество ресторанов, кафе и магазинов. Очевидцы утверждают, что слышали от 12 до 20 выстрелов. Как сообщает СМИ, один свидетель рассказал полиции, что стрелок был одет в черное, на голове была шляпа.

По данным сотрудников скорой помощи, раненные доставлены в больницы. // 112.ua

 

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