В Астраханской области в результате опрокидывания лодки погибли трое детей

"В 10-15 метрах от берега при перевозке детей через реку Бузан в селе Калинино в Володарском районе произошло опрокидывание лодки. В лодке находилось 9 человек, из них семеро дети", - говорится в сообщении.



В результате утонули трое детей, 2009, 2010 и 2003 годов рождения.