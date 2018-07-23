В Астраханской области в результате опрокидывания лодки погибли трое детей
23.07.2018 08:36
Трое детей погибли в результате опрокидывания лодки на реке Бузан в Астраханской области России.
Об этом сообщает региональный главк МЧС, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
"В 10-15 метрах от берега при перевозке детей через реку Бузан в селе Калинино в Володарском районе произошло опрокидывание лодки. В лодке находилось 9 человек, из них семеро дети", - говорится в сообщении.
В результате утонули трое детей, 2009, 2010 и 2003 годов рождения.
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