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На Ибице 4-х боксеров задержали по делу об изнасиловании

23.07.2018 08:48

Британские боксеры — братья Пол Аптон и Сонни Аптон, а также Брэдли Смит задержаны по подозрению в групповом изнасиловании на Ибице. 

Об этом сообщает издание Daily Mail.

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29-летняя потерпевшая туристка рассказала полиции, что во время знакомства в баре “Линкерс” на одном из курортов в Сан-Антонио мужчины дали ей две неизвестные таблетки. Затем они отвезли ее отвезли ее на пляж, а затем в свои апартаменты, где надругались над ней.

Инцидент произошел рано утром в четверг 19 июля. Боксеры были задержаны в тот же день. Все они опровергают свою причастность к изнасилованию. После слушания в суде братьев Аптон оставили под арестом, а Смита и четвертого злоумышленника выпустили под залог.

Хорошо осведомленный источник заявил Daily Mail, что утверждения пострадавшей туристки воспринимаются очень серьезно. По его словам, девушка познакомилась с боксерами, когда отдыхала с подругами в баре. Подруги оставили ее, сказав, что вернутся. Потом женщина плохо себя почувствовала, и новые знакомые предложили сопроводить ее обратно в отель. После один из них дал ей две таблетки, и они пошли на пляж, потом отправились апартаменты боксеров, где те силой удерживали ее и насиловали. // УНН

 

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