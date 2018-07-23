На фестивале в Харцызске молния убила женщину и 6-летнего сына. Ее супруг - в реанимации

В оккупированном городе Харцызске на Донетчине на Фестивале красок погибли люди, спрятавшиеся от дождя под деревом. В дерево ударила молния.

Об этом сообщают пользователи соцсетей. По их данным, погибли шестилетний ребенок и его мать, а отец мальчика попал в реанимацию в очень тяжелом состоянии.

«Я стоял ещё с двумя людьми под этой самой ёлкой. Нас тоже немного зацепило. Нас оглушило, и ток немного прошел по рукам. Нам повезло, что мы стояли возле дерева, а те люди стояли именно под деревом. Самое страшное, что мы могли оказаться на месте тех людей. Голова до сих пор немного болит — после удара молнии», — пишет очевидец происшествия. // «ФАКТЫ» (Донецк)