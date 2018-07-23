У питерской бухгалтерши – владелицы дивана с наличкой – вновь нашли полмиллиарда. В холодильнике

В деле петербургских «обнальщиков», хранивших деньги в диване, появился новый поворот. По информации издания «Фонтанка», следователи МВД спустя полгода вновь провели обыск в квартире и снова обнаружили огромную сумму наличных. На этот раз деньги, в размере полмиллиарда рублей, хранились в холодильнике.

Дежавю, скорее всего, объясняется тем, что у квартиры все та же хозяйка - 55-летняя бухгалтер Наталья Бибик. В прошлый раз ей удалось уйти от наказания. На этот раз женщину задержали.

По некоторым данным, Бибик вместе с подельниками могла заниматься обналичиванием нелегальных средств через фирмы-однодневки. По документам, женщина является соучредителем четырех действующих фирм и дюжины ликвидированных. Полгода назад было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Однако, женщине удалось убедить следствие, что она обычный бухгалтер и по делу она проходила в качестве свидетеля. // Преступная Россия