Япония выразила России протест из-за конфискации спутниковых телефонов при посещении Курил

Правительство Японии выразило протест России в связи с конфискацией российскими службами безопасности спутниковых телефонов у японских правительственных чиновников и журналистов во время посещения южной части Курильских островов чартерным авиарейсом 22-23 июля.

Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, информирует УНН.

“Исходя из нашей юридической позиции, это неприемлемо. Мы выразили протест и требуем скорейшего возвращения конфискованных вещей”, — сказал он.

Суга отметил, что “протест был передан 22 июля МИД РФ через посольство Японии в Москве, а также представительству МИД РФ в Южно-Сахалинске через генеральное консульство Японии в этом городе”. Кроме того, он подтвердил, что ранее подобные случаи с конфискацией электронного оборудования и спутниковых телефонов уже происходили.

Второй чартерный рейс на южную часть Курильских островов, организованный для их бывших японских жителей, вернулся в понедельник в аэропорт Накасибэцу в префектуре Хоккайдо. В состав группы вошли 70 человек, из которых 39 — бывшие жители островов и их родственники, а остальные — сопровождающие, а также чиновники правительства и министерства иностранных дел Японии.