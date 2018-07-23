Погода
Погода в Киеве
Погода в Днепропетровске
Погода во Львове

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

влажность:

давление:

ветер:

Знакомства
Фильмы
Погода

Письмо в УК

Фотогалерея

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Ездит ли немецкая полиция на Porsche?

Голосование

Ваше отношение к новой полиции:

Стало значительно лучше
Стало лучше, но незначительно
Ничего не изменилось кроме формы и названия
Стало еще хуже
...

Технологии

Загрузка...
Загрузка...
Печать

Япония выразила России протест из-за конфискации спутниковых телефонов при посещении Курил

23.07.2018 09:20

Правительство Японии выразило протест России в связи с конфискацией российскими службами безопасности спутниковых телефонов у японских правительственных чиновников и журналистов во время посещения южной части Курильских островов чартерным авиарейсом 22-23 июля. 

Об этом заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, информирует УНН.

Япония выразила России протест из-за конфискации спутниковых телефонов при посещении Курил

“Исходя из нашей юридической позиции, это неприемлемо. Мы выразили протест и требуем скорейшего возвращения конфискованных вещей”, — сказал он.

Суга отметил, что “протест был передан 22 июля МИД РФ через посольство Японии в Москве, а также представительству МИД РФ в Южно-Сахалинске через генеральное консульство Японии в этом городе”. Кроме того, он подтвердил, что ранее подобные случаи с конфискацией электронного оборудования и спутниковых телефонов уже происходили.

Второй чартерный рейс на южную часть Курильских островов, организованный для их бывших японских жителей, вернулся в понедельник в аэропорт Накасибэцу в префектуре Хоккайдо. В состав группы вошли 70 человек, из которых 39 — бывшие жители островов и их родственники, а остальные — сопровождающие, а также чиновники правительства и министерства иностранных дел Японии.

 

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter   
Редакция «УК» поможет отстоять ваши права и восстановить справедливость!
Пишите нам по адресу help@cripo.com.ua

Знаки зодиака

Овен

Телец
Близнецы

Рак
Лев

Дева
Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог
Водолей

Рыбы
Предсказания    Хиромантия    Восточный гороскоп
Новости ТВ
Загрузка...
Экономические новости | Почта | Хостинг файлов
МетаНовости
Загрузка...