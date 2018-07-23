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Глава внешней разведки Эстонии заявил о раскрытии сети российских агентов влияния

23.07.2018 09:29

 Генеральный директор Департамента внешней разведки Эстонии Микк Марран сказал в пятницу в США на Форуме безопасности в Аспене, что среди общественных деятелей, таких как журналисты, дипломаты, бизнесмены и политики, обнаружены люди, в лице которых, предположительно, речь идет об агентах влияния России.

"Мы установили состоящую из политиков, журналистов, дипломатов, бизнесменов сеть, которая на самом деле включает в себя агентов влияния России, которым говорят, что им следует делать, — сказал Марран. — Мы ясно видим, что эти люди навязывают российский план действий".

Teabeameti aastakokkuvõtte avaldamine / Foto: Andres Putting

Глава эстонской внешней разведки предупредил, что несмотря на саммит президентов Дональда Трампа и Владимира Путина и с виду хорошие отношения, угроза со стороны России далеко не миновала: в последнее время Кремль стал, скорее, больше использовать в своих целях агентов влияния и увеличивать их роль, отметил Марран.

Он привел в пример политиков, который годами работали на уровне местных самоуправлений, а теперь стали проходить в национальные парламенты и правительства стран.

"Что они (россияне — прим. ред.) им предложили, это внимание СМИ и политическая поддержка, эксклюзивные бизнес-возможности и в единичных случаях также финансовая помощь", — отметил Марран.

Руководитель эстонской внешней разведки не согласился назвать ни одного конкретного политика, дипломата или журналиста, относительно которого есть подозрение, что речь идет об агенте влияния. // delfi.ee

 

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