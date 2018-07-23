На Закарпатті звільнено пацієнта, незаконно утримуваного в обласній психлікарні

20 липня 2018 р., Берегівською місцевою прокуратурою, відразу після того, як стало відомо про можливе безпідставне утримання особи в обласній психіатричній лікарні міста Берегово ініційовано питання про звільнення закарпатця з лікарні.

Як наразі встановлено, ухвала Апеляційного суду Закарпатської області від 12 липня 2018 р., якою скасовано ухвалу Тячівського районного суду від 15 серпня 2017 р. про застосування щодо підозрюваного примусових заходів медичного характеру до обласної психіатричної лікарні не надходила.

Як не надходило і жодних запитів чи листів до Берегівської місцевої прокуратури від рідних чи інших уповноважених представників підозрюваного, які б свідчили про незаконність його утримання.

Відповідно, прокуратурою вжито вичерпних заходів щодо отримання ухвали апеляційного суду та її подальшу, невідкладну передачу до спеціалізованого закладу з метою звільнення закарпатця, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. // zakarpattya.net.ua