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В Харькове заблокировали деятельность транснациональной группировки торговцев кокаином (видео)

23.07.2018 10:41

 На Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали деятельность транснациональной организованной группировки торговцев кокаином, — сообщают в пресс-центре СБУ.

В результате многоэтапной операции оперативники спецслужбы установили, что наркодельцы организовали контрабандные поставки кокаина из одной европейской страны, который сбывали в Украине большими партиями. Товар ввозился в нашу страну курьерами. Правоохранители задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленниками кокаина и психотропа экстазе.

Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники СБ Украины задержали в Харькове одного из участников группировки во время сбыта очередной партии наркотиков на тридцать тысяч евро. У наркодельца изъято три полиэтиленовых пакета с кокаином общим весом более трехсот граммов.

По информации правоохранителей, розничная стоимость всей изъятой в ходе спецоперации партии наркотиков по ценам «черного рынка» составляет почти полтора миллиона гривен.

Следователями СБУ осуществляется уголовное производство по ст. 305 (контрабанда наркотических средств в особо крупных размерах) и ст. 307 (сбыт наркотических средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. 

Сейчас задержанному объявлено подозрение в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группировки. // mykharkov.info/

 

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