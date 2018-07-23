В Харькове заблокировали деятельность транснациональной группировки торговцев кокаином (видео)

На Харьковщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали деятельность транснациональной организованной группировки торговцев кокаином, — сообщают в пресс-центре СБУ.

В результате многоэтапной операции оперативники спецслужбы установили, что наркодельцы организовали контрабандные поставки кокаина из одной европейской страны, который сбывали в Украине большими партиями. Товар ввозился в нашу страну курьерами. Правоохранители задокументировали несколько фактов сбыта злоумышленниками кокаина и психотропа экстазе.

Сотрудники СБ Украины задержали в Харькове одного из участников группировки во время сбыта очередной партии наркотиков на тридцать тысяч евро. У наркодельца изъято три полиэтиленовых пакета с кокаином общим весом более трехсот граммов.

По информации правоохранителей, розничная стоимость всей изъятой в ходе спецоперации партии наркотиков по ценам «черного рынка» составляет почти полтора миллиона гривен.

Следователями СБУ осуществляется уголовное производство по ст. 305 (контрабанда наркотических средств в особо крупных размерах) и ст. 307 (сбыт наркотических средств в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас задержанному объявлено подозрение в совершении преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия для привлечения к ответственности других участников группировки. // mykharkov.info/