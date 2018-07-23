В Киеве гражданин Польши зарезал мужчину и ранил женщину

Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины в Киеве, передает УНН.

“Подозреваемый — гражданин Польши, 1989 года рождения. Следователями начато уголовное производство по ч. 1 ст. 15 ст. 115 (покушение на убийство), ст. 115 (Умышленное убийство) и ст. 348 (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка) Уголовного кодекса Украины”, - отмечается в сообщении.

В понедельник, 23 июля, ночью полиция получила сообщение, что в Деснянском районе на улице Гната Хоткевича обнаружено тело мертвого мужчины с множественными ножевыми ранениями. На место выехала следственно-оперативная группа, которая с камер наблюдения, установленных в Киеве в рамках программы “Безопасная столица”, получила приметы мужчины, причастного к преступлению.

Вскоре наряд полиции у дома на улице Двинской увидел, как неизвестный бьет ножом женщину. Пострадавшей вызвали “скорую”, а полицейские начали задерживать нападающего, похожего на человека, которого зафиксировали видеокамеры на улице Гната Хоткевича.

В результате злоумышленник бросился с ножом на сотрудников полиции, в результате чего старший наряда применил табельное оружие. Правонарушитель получил ранение ноги и был госпитализирован в больницу. Как выяснили правоохранители, подозреваемый имеет гражданство Республики Польша.

Следственные действия в отношении него продолжаются.