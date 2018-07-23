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Найбільш резонансні злочини та події на Одещині за 21-22 липня 2018 року
Працівники Малиновського відділу поліції в м. Одеса викрили 48-річного громадянина Грузії, який на вулиці Маршала Малиновського з автомобіля 50-річного одесита вкрав барсетку з особистими речами, завдавши чоловікові збитку на суму більше п’ятнадцяти тисяч гривень.
Працівники Портофранківського відділення поліції Приморського відділу поліції в м. Одеса викрили 22-річного одесита, який у провулку Митракова вкрав з каналізаційного колодязя тридцять метрів кабелю.
Гройсман сказал, что попросил Авакова не делать репрессий против евробляхеров. Репрессиями он назвал штрафы, которые должны выписываться по закону? И стоило агрессивной толпе...