В Киеве судят банду рэкетиров, похитивших бизнесмена

В Киеве перед судом предстали злоумышленники, которые похитили бизнесмена и более месяца удерживали его с целью получения выкупа.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева на странице в Facebook, передает УНН.

“Киевская местная прокуратура № 2 направила в суд обвинительный акт в отношении участников преступной группировки, которые похитили предпринимателя из Азербайджана и более месяца незаконно удерживали против воли с целью получения выкупа”, — говорится в сообщении.

Резонансное преступление произошло 11 декабря 2017 года на территории Дарницкого района столицы.

Похитители подстерегли бизнесмена возле жилого комплекса, где он проживал. Силой усадили его в машину и вывезли в поселок в Киево-Святошинском районе. Там, в частном доме в течение 35 дней злоумышленники против воли удерживали потерпевшего, требуя за его освобождение сначала 750 тыс. долларов США, а затем 400 тыс. долларов США.

Руководил преступной группой соотечественник потерпевшего, который привлек к совершению преступления еще четырех человек.

В ходе совместной операции органов прокуратуры, национальной полиции и СБУ удалось установить местонахождение предпринимателя и задержать двух похитителей.

По результатам следствия им объявлено подозрение по ч. 3 ст. 146 УК Украины и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Обвинительный акт в отношении них направлен в Дарницкий районный суд г.Киева.

Следствие в отношении еще троих участников похищения продолжается.