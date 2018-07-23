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В Киеве грузовик въехал в кафе. «Экипаж» из трех человек сбежал (фото, видео)

23.07.2018 11:55

В результате происшествия никто не пострадал

В Киеве грузовик въехал в здание кафе. В транспортном средстве находились трое мужчин, они сбежали. Об этом сообщил корресподент в эфире телеканала "112 Украина".

dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел около 2:00 на ул. Искровской.

"Сработала сигнализация, но когда приехала охрана, здесь уже никого не было. Очевидцы говорят, что грузовике было трое мужчин, они убежали сразу после инцидента. Когда приехала полиция, они записали это как ДТП. В кафе повсюду разбитые стекла, разбитые окна, сломаны элементы интерьера. Владелец кафе говорит, что задание застраховано, однако из-за того, что полиция записала это как ДТП, страховая компания не выплатит компенсацию", - сказал он.

Пострадавших в результате происшествия нет. 

 

 

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