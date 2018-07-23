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Адвокат, обнародовавшая видео пыток заключенного, вынуждена была покинуть Россию из-за угроз

23.07.2018 12:06

Адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, передавшая «Новой газете» видеозапись пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии № 1, уехала из России из-за угроз в свой адрес.

Как рассказали в фонде, защитница также обратилась в официальные органы РФ за государственной защитой для себя и своей семьи.

В своем заявлении на имя главы СК Александра Бастрыкина Бирюкова сообщила, что «ей стало известно, что некоторые из фигурантов видео высказывали угрозы мести в адрес адвоката».

 

Мы в «Общественном вердикте» считаем, что угроза личной расправы реальна и приняли решение, что пока СК будет рассматривать заявление о госзащите, наш сотрудник будет находиться за пределами России.
 Фонд «Общественный вердикт»

  • 20 июля «Новая газета» опубликовала переданную Ириной Бирюковой видеозапись пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской колонии № 1, снятую на видеорегистратор в июне 2017 года.
  • По факту публикации видео Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия» (статья 286 УК РФ).
  • 17 сотрудников колонии, фигурировавшие на видеозаписи, были отстранены от работы. 23 июля СК объявил о задержании шести из них. // Медуза

 

 

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