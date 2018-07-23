Адвокат, обнародовавшая видео пыток заключенного, вынуждена была покинуть Россию из-за угроз

Адвокат фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, передавшая «Новой газете» видеозапись пыток заключенного Евгения Макарова в ярославской исправительной колонии № 1, уехала из России из-за угроз в свой адрес.

Как рассказали в фонде, защитница также обратилась в официальные органы РФ за государственной защитой для себя и своей семьи.

В своем заявлении на имя главы СК Александра Бастрыкина Бирюкова сообщила, что «ей стало известно, что некоторые из фигурантов видео высказывали угрозы мести в адрес адвоката».

Мы в «Общественном вердикте» считаем, что угроза личной расправы реальна и приняли решение, что пока СК будет рассматривать заявление о госзащите, наш сотрудник будет находиться за пределами России.

Фонд «Общественный вердикт»