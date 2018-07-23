Павел Гриб в российском суде отказался признавать вину в содействии терроризму

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Украинец также отметил, что в ходе следствия были допущены "критические ошибки"
Украинский заключенный Павел Гриб, который удерживается в России, отказался в суде признавать вину в содействии терроризму. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".
Сегодня в Ростове началось рассмотрение дела по существу в отношении украинца.
"Я полностью не согласен с предъявленным обвинением", - цитируют Павла Гриба российские СМИ.
Он также отметил, что в ходе следствия были допущены "критические ошибки".
Павел Гриб является сыном бывшего украинского пограничника Игоря Гриба. 25 августа 2017 года 19-летнего Павла, который поехал в Гомель (Белоруссия) на встречу со знакомой, задержали российские спецслужбы. Позже его этапировали в РФ. Российские силовики подозревают Павла Гриба в подготовке теракта в школе Сочи.
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