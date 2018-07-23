Павел Гриб в российском суде отказался признавать вину в содействии терроризму

Украинец также отметил, что в ходе следствия были допущены "критические ошибки"

Украинский заключенный Павел Гриб, который удерживается в России, отказался в суде признавать вину в содействии терроризму. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

Сегодня в Ростове началось рассмотрение дела по существу в отношении украинца.

"Я полностью не согласен с предъявленным обвинением", - цитируют Павла Гриба российские СМИ.

Он также отметил, что в ходе следствия были допущены "критические ошибки".

Павел Гриб является сыном бывшего украинского пограничника Игоря Гриба. 25 августа 2017 года 19-летнего Павла, который поехал в Гомель (Белоруссия) на встречу со знакомой, задержали российские спецслужбы. Позже его этапировали в РФ. Российские силовики подозревают Павла Гриба в подготовке теракта в школе Сочи.