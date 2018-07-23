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В Британии арестовали извергов, причастных к нападению на ребенка с кислотой

23.07.2018 12:37

Британская полиция арестовала трех мужчин в Лондоне, подозреваемых во вчерашнем нападении с кислотой на трехлетнего мальчика в английском городе Вустер. Еще один человек был арестован вчера. 

Об этом сообщает УНН со ссылкой Reuters.

В Британии арестовали четырех человек в связи с нападением на ребенка с кислотой

"Мальчика уже выписали, но долгосрочные последствия его травм сейчас неизвестны", - заявили правоохранители.

Полиция заявила, что арестовала трех мужчин в возрасте 22, 25 и 26 лет, которых подозревают в сговоре с целью причинения тяжких телесных повреждений. Другой 39-летний мужчина остается под стражей.

В последнее время в Великобритании наблюдается резкий рост числа нападений с кислотой.

Напомним, 21 июля, в городе Вустер (Великобритания - ред.) 39-летний житель Вулверхэмптон по неизвестным причинам облил трехлетнего ребенка кислотой.

Правоохранители работают над тем, чтобы определить детали происшествия и вещество, которое использовалось для нападения.

 

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