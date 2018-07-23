Мост через Амур из России в Китай рухнул вместе со строительным краном (видео)

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В России продолжают разрушаться мосты в результате сильных паводков.
На сей раз большая вода смыла строящийся международный мост через Амур в китайский город Хэйхэ.
Рабочие успели эвакуировать материалы и спастись сами, но вывезти технику уже не смогли. В результате подъема воды четыре пролета моста вместе с находившимся на нем строительным краном разрушились и утонули.
Очевидцы засняли момент падения крана, который с жутким грохотом рассыпался на части. // ФАКТЫ
Просторная комната, в ней — стол, на котором лицом вниз распят человек. Руки его заломлены вверх — два человека удерживают их. В комнате еще не меньше десяти...