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Мост через Амур из России в Китай рухнул вместе со строительным краном (видео)

23.07.2018 12:50

В России продолжают разрушаться мосты в результате сильных паводков. 

На сей раз большая вода смыла строящийся международный мост через Амур в китайский город Хэйхэ. 

Рабочие успели эвакуировать материалы и спастись сами, но вывезти технику уже не смогли. В результате подъема воды четыре пролета моста вместе с находившимся на нем строительным краном разрушились и утонули.

Очевидцы засняли момент падения крана, который с жутким грохотом рассыпался на части. // ФАКТЫ

 

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