Мост через Амур из России в Китай рухнул вместе со строительным краном (видео)

В России продолжают разрушаться мосты в результате сильных паводков.

На сей раз большая вода смыла строящийся международный мост через Амур в китайский город Хэйхэ.

Рабочие успели эвакуировать материалы и спастись сами, но вывезти технику уже не смогли. В результате подъема воды четыре пролета моста вместе с находившимся на нем строительным краном разрушились и утонули.

Очевидцы засняли момент падения крана, который с жутким грохотом рассыпался на части. // ФАКТЫ